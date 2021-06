A seleção portuguesa de futebol empatou esta sexta-feira a zero com a Espanha, no primeiro encontro particular de preparação para a fase final do Euro2020, disputado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

Na conferência de imprensa, o selecionador espanhol destacou a atitude da equipa. Já Fernando Santos disse que o jogo correspondeu às expectativas.