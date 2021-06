Euro 2020. Suécia e Rússia vencem particulares, País de Gales e Albânia empatam

A Suécia e a Rússia venceram este sábado os respetivos particulares de preparação para o Euro 2020 de futebol, enquanto o País de Gales não foi além de um empate sem golos com a Albânia.

Em Solna, na Friends Arena, os suecos controlaram o jogo contra a Arménia sem grandes problemas e, no primeiro tempo, tiveram em Forsberg, uma das 'estrelas' da equipa órfã de Ibrahimovic, a grande referência.

O avançado fez o primeiro, aos 16 minutos, e depois assistiu o segundo, de Danielson, aos 34, dois minutos antes de o capitão Larsson falhar uma grande penalidade.

No segundo tempo, uma sucessão de erros, da defesa ao guarda-redes, permitiu à Arménia reduzir, por Bichakhchyan, aos 64, antes de o substituto Berg fazer o 3-1 final, aos 85.

Os suecos estão no grupo E, com Espanha, Polónia e Eslováquia.

Antes, um penálti de Sobolev aos 84 permitiu à Rússia bater em casa a Bulgária pela margem mínima, em Moscovo, numa partida em que Kraev, do Famalicão, foi suplente não utilizado do lado dos visitantes.

Os russos jogam a 'poule' B em casa, contra Finlândia, Bélgica e Dinamarca.

À mesma hora, o País de Gales não conseguia levar de vencida a Albânia em Cardiff, num jogo pobre e com poucas oportunidades de golo, com apenas dois remates enquadrados com a baliza ao longo dos 90 minutos.

Os galeses integram o grupo A, com Itália, Suíça e Turquia.

A fase final do Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.

