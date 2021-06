Euro 2020. Bélgica vence Croácia em jogo de preparação

Um golo de Romelu Lukaku deu hoje à Bélgica a vitória por 1-0 sobre a vice-campeã mundial Croácia, numa ronda de jogos de preparação para o Euro 2020 de futebol em que Países Baixos e Inglaterra também venceram.

Em Bruxelas, o avançado do Inter de Milão assinou o único tento da partida ainda na primeira parte, aos 38 minutos, naquele que foi o segundo e último encontro de preparação das duas seleções antes da estreia na fase final do Campeonato da Europa.

Os belgas, que integram o Grupo B, juntamente com Rússia, Dinamarca e Finlândia, iniciam o Euro2020 diante dos russos, em 12 de junho, em São Petersburgo, enquanto a Croácia, inserida no grupo D, arranca a competição diante da Inglaterra, em 13 de junho, em Londres.

A seis dias do embate com os croatas, os ingleses também fizeram hoje o derradeiro teste de preparação e bateram a Roménia por 1-0, em Middlesbrough, valendo-lhes uma grande penalidade convertida por Marcus Rashford, aos 68 minutos.

A Escócia, também inserida no Grupo D, venceu por 1-0 no Luxemburgo, com um tento de Che Adams, enquanto a Dinamarca superou a Bósnia-Herzegovina por 2-0, graças aos golos de Martin Braithwaite e Andreas Cornellius.

Já os Países Baixos, que têm estreia marcada no Grupo C do Euro2020 para 13 de junho, diante da Ucrânia, venceram por 3-0 a Geórgia, com tentos de Memphis Depay, aos 10 minutos, Wout Weghorst, aos 55, e Ryan Gravenberch, que se estreou a marcar pela seleção 'laranja', aos 76.

Um dos adversários dos holandeses no Campeonato da Europa, a Áustria, cedeu um 'nulo' (0-0) na receção à Eslováquia, que, por seu lado, vai jogar o primeiro encontro do Euro diante da Polónia, comandada pelo português Paulo Sousa, em 14 de junho, para o Grupo E.

Em Málaga, encontraram-se duas seleções que ficaram fora do Euro2020, Noruega e Grécia, com os gregos a vencerem por 2-1. Georgios Masouras e Athanasios Androutsos marcaram para os helénicos, que contaram com o guarda-redes do Benfica Vlachodimos no 'onze', antes de Stefan Strandberg reduzir para os nórdicos.