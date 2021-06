Euro2020. As músicas oficiais que puseram os adeptos a cantar

O tema musical que acompanha o Europeu de futebol é também um hino à união. “We Are The People” é uma canção da autoria de Bono, The Edge e do DJ e produtor Martin Garrix e, segundo a UEFA, aborda “os desafios que o mundo enfrenta”.

“We are the people we've been waiting for Out of the ruins of hate and war Army of lovers never seen before We are the people we've been waiting for”

Tanto a música como o futebol têm a capacidade de unir as pessoas. Por isso, ao longo dos anos, o Campeonato Europeu tem um leque de canções oficiais que apelam à motivação e promovem a união entre os países que compõem a Europa e participam nesta competição.

“We Are The People espera ser um espelho do otimismo, da esperança e da determinação que qualquer equipa precisa para ter sucesso, bem como proporcionar um sentimento de comunhão, que se enquadra no tema do UEFA Euro2020 – a união”, explica o organismo de futebol europeu.

A música foi apresentada nos ecrãs do Wembley Stadium, em Londres, Inglaterra. A música apresenta junta as personalidades artísticas de cada um dos músicos: Martin Garrix idealizou a música, a letra e as melodias foram criadas por Bono e The Edge acrescentou os acordes de guitarra.

“Criar a canção oficial de um dos maiores eventos desportivos do mundo com o Bono e o The Edge foi uma experiência incrível. Estou muito orgulhoso do que fizemos juntos e animado por finalmente mostrar ao mundo o fruto do nosso trabalho.”, confessou Garrix, citado no site da UEFA.

As músicas que acompanham o campeonato europeu desde 1992

A primeira vez que um Campeonato Europeu apresentou uma canção oficial foi em 1992. "More Than A Game", da autoria dos artistas suecos Towe Jaarnek & Peter Joback, era uma música do estilo Europop que atingiu o número 30 da tabela da Suécia. Na altura, o tema do Euro1992 rivalizou com a música "Barcelona", da autoria de Freddy Mercury e Montserrat Caballé, que foi criada para os Jogos Olímpicos.

A partir desse ano, a música oficial tornou-se tradição. O país anfitrião passou a apresentar uma canção que acompanha a fase final da competição, optando, normalmente, por artistas locais. A banda inglesa Simply Red deu voz ao campeonato de 1996 com o tema "We're In This Toghether", enquanto o músico sueco E-Type foi o autor do tema "Campione 2000", para a edição seguinte.

Em 2004, foi a vez de Portugal receber a final do Europeu e a vez de cantora luso-canadiana Nelly Furtado dar voz ao popular tema "Força". A canção juntava os idiomas inglês e português, tornando-se um hino à perseverança e entreajuda. Na altura, a artista - que era já conhecida pelos temas "Promiscuous", "Maneater" e "Say It Right" - explicou que "o título da canção inspira sentimentos como força nisso e vamos arrasar".

Enrique Iglesias foi o autor escolhido para cantar o tema oficial do Euro2008, mas não foi a única música que marcou o campeonato. As mascotes Trix e Flix - que representavam os países anfitriões Áustria e Suíça - tinham as suas próprias músicas e dançavam ao som de “Like a Superstar” e “Feel the Rush”, da autoria do cantor jamaicano Shaggy.

Em 2012, a voz oficial do Euro foi a cantora polaca Oceana Mahlmann, que levou a música até ao número um da tabela da Polónia. E em 2016, o DJ francês David Guetta juntou-se a Zara Larsson para apresentar a música "This One's For You".

A canção oficial do Campeonato da Europa proporciona também um dos momentos altos da competição: antes do apito inicial da grande final, o artista transforma o relvado num palco, onde a música se junta à tradição do país anfitrião. Cada uma das equipas que luta pelo título de Campeão da Europa é também homenageada antes de entrar em campo.