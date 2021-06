Euro 2020. Já se ouve falar português no aeroporto de Budapeste

A seleção nacional está a caminho de Budapeste e já conta com a presença de adeptos no aeroporto, acabados de chegar à capital da Hungria vindos de Lisboa para acompanhar a equipa das quinas durante a fase de grupos do Euro 2020.

As expectativas são altas: os três amigos esperam uma fase de grupos "repleta de vitórias e alegrias" e prometem gritar até ficarem sem voz, em representação dos 10 milhões de portugueses.

O título de campeão europeu dá confiança extra, consideram, acrescentando que a equipa de Fernando Santos tem "muita qualidade" e que é "mais talentosa" do que a de 2016, embora menos experiente.

Os adeptos portugueses tiveram que apresentar um teste negativo à covid-19 antes de viajarem para a Hungria e, no aeroporto, mostrar os bilhetes para o jogo. Depois de mais de um ano sem entrarem num estádio, vão poder apoiar a seleção no meio de outros 67 mil adeptos.

A seleção nacional estreia-se esta terça-feira no Euro 2020 frente à Hungria, num jogo transmitido pela SIC, às 17 horas.