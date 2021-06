Euro 2020. Seleção nacional já está em Budapeste

Portugal já está em Budapeste, onde na terça-feira se estreia no campeonato da Europa. O avião da seleção nacional partiu do aeroporto de Lisboa pouco antes das 15:30, com 26 jogadores a bordo, e aterrou na Hungria às 18:54 (hora de Lisboa).

Budapeste vai ser quartel-general da seleção e onde Portugal vai jogar dois jogos da fase de grupos. A estreia da “equipa das quinas” está marcada para esta terça-feira, frente à Hungria.

O jogo será transmitido pela SIC.

