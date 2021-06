A seleção nacional fez hoje o último treino em Portugal antes da partida para Budapeste, na Hungria. Nove dos 11 titulares do jogo de ontem fizeram treino de recuperação no ginásio.

A seleção nacional estreia-se no Europeu na próxima terça-feira, precisamente frente à Hungria. O Puskas Arena vai poder receber a totalidade da capacidade do estádio, ou seja, 60 mil adeptos estarão presentes no encontro que vai ter transmissão em direto na SIC às 17:00.