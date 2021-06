Cerimónia de abertura do Euro 2020 com U2 e Andrea Bocelli

"We are the people..." O hino da competição, não podia faltar numa cerimónia de abertura, só que desta vez surgiu numa atuação virtual dos U2 com o DJ Martin Garrix, no estádio Olímpico de Roma.

Duas lendas italianas, trouxeram a bola. Nesta e Totti deram as boas vindas às 24 seleções.

Numa cerimónia de abertura diferente devido à covid-19 em vez da habitual concentração de centenas de pessoas no relvado a UEFA decidiu apostar numa atuação virtual com recurso a tecnologia de ponta.

Real foi só mesmo o "Nessun dorma" servido por um homem da casa, Andrea Bocelli.

