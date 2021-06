Euro2020. Empate entre Hungria e Portugal, em 2012, permanece na memória de Gabor Király

O famoso guarda-redes húngaro Gabor Király, conhecido por jogar de calças de fato de treino largas, recebeu a SIC em Budapeste para lembrar o empate entre a Hungria e Portugal, em Lyon, e falar da admiração que todos têm por Ronaldo.

O dia 22 de julho de 2016 marcou o destino de Portugal no Euro. O empate a três bolas com a Hungria, levou a seleção nacional pelo melhor caminho até vencermos a taça. A equipa de Fernando Santos volta a encontrar-se com a seleção húngara no primeiro jogo do Euro2020.

O encontro com Gabor Király foi na porta do Puskas Arenas – o estádio que terá lotação esgotada na próxima quarta-feira. O guarda-redes garante que na Hungria todos olham para Ronaldo como um exemplo a seguir.

Király tornou-se em 2016, aos 40 anos, o jogador mais velho de sempre a jogar num campeonato da Europa. Ultrapassou Iothar Mattaus. No entanto, será sempre recordado no futebol como o “homem do pijama”