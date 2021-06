Grupo B do Euro 2020 entra este sábado em campo

A seleção belga foi a primeira a apurar-se para a fase final do Europeu e procura ser a última a sorrir. Jan Vertonghen integra a lista de convocados onde sobressaem Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku.

No grupo B todos querem contrariar o favoritismo belga. A Rússia chega ao torneio depois de um Mundial em casa, onde foi eliminada nos quartos-de-final. O título europeu em 1960 da antiga União Soviética já vai longe.

Por estes dias a nova geração do futebol russo procura chegar ao patamar mais alto. Os golos do avançado Artem Dzyuba podem ser a chave do sucesso. Stanislav Cherchesov assumiu o comando técnico em 2016 e deu um novo alento a uma seleção que não passou da fase de grupos nos dois últimos europeus.

A Dinamarca chega à fase final depois de uma qualificação sem qualquer derrota. O selecionador é Kasper Hjulmand, de 49 anos, que assumiu o cargo há um ano. Muitos dos jogadores atuam fora da Dinamarca, como Christian Eriksen do Inter de Milão e Thomas Delaney do Borussia Dortmund.

O grupo B tem ainda um estreante. O dia 15 de novembro de 2019 marcou uma nova era para o futebol finlandês. Nesse a dia, a vitória frente ao Liechtenstein deu um apuramento histórico para uma fase final de uma grande competição.

Sob o comando de Markku Kanerva, a seleção nórdica terminou o grupo atrás da Itália, mas à frente da Grécia e da Bósnia. Os 10 golos marcados pelo avançado Teemu Pukki na qualificação foram determinantes para o êxito coletivo.

