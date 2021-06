Itália vence Turquia no jogo inaugural do Euro 2020

Itália venceu esta esta sexta-feira, em Roma, o jogo inaugural do Euro 2020 frente à Turquia por 3-0.

O turco Merih Demiral marcou, na própria baliza, o primeiro golo do 16.º Europeu de futebol. No Estádio Olímpico da capital transalpina, o central da Juventus deu vantagem à 'anfitriã' Itália, aos 53 minutos.

O italiano Ciro Immobile fez o segundo, aos 66 minutos, e Lorenzo Insigne o terceiro e último golo da partida, aos 79 minutos.

1 / 10 Alberto Lingria / POOL 2 / 10 Ettore Ferrari / POOL 3 / 10 Alberto Lingria / POOL 4 / 10 Alessandra Tarantino / POOL 5 / 10 Alberto Lingria / POOL 6 / 10 Alessandra Tarantino / POOL 7 / 10 Ettore Ferrari / POOL 8 / 10 Andrew Medichini / POOL 9 / 10 Alberto Lingria / POOL 10 / 10 Andrew Medichini / POOL

A primeira ronda do agrupamento completa-se no sábado, com o embate entre o País de Gales e a Suíça, marcado para Baku, no Azerbaijão.

A fase final do Europeu de 2020 prolonga-se até 11 de julho, dia da final, no Estádio de Wembley, em Londres, e o detentor do título Portugal está no Grupo F, com Hungria (terça-feira, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, de regresso à capital magiar).

VEJA MAIS: