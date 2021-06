Onde ver o Euro 2020?

Os jogos em direto

São estes os encontros com emissão em direto na SIC, na TV e no site:

Hungria x Portugal – 15 de junho às 17:00;

Inglaterra x Escócia – 18 de junho às 20:00;

Jogo dos oitavos de final – 26 de junho;

Jogo dos oitavos de final – 27 ou 29 de junho;

Jogo dos quartos de final – 2 ou 3 de julho.

Os resumos em vídeo

E os outros jogos? Destes e de todos os encontros do europeu de futebol, vai poder ver, todos os dias, resumos em vídeo numa secção do nosso Especial Euro 2020 SIC Notícias, no site e na app.

Os jogos ao minuto

Além do calendário com todos os resultados e a classificação dos grupos, todos os dias pode também seguir cada partida do Euro 2020 ao minuto no site da SIC Notícias, numa parceria com o Zerozero.pt.

Mais e mais vídeos

Também em vídeo, pode ver e rever o Diário do Euro, da SIC Notícias, e todas as reportagens dos enviados especiais da SIC e da nossa redação.

Vamos a Jogo com um podcast

Dos nossos enviados Nuno Luz e Nuno Pereira temos nesta edição outra novidade: um podcast diário, numa parceria entre a SIC Notícias e o Expresso.

As seleções, cidades e estádios

Naturalmente que acompanharemos com maior destaque a seleção portuguesa mas pode também ficar a conhecer todas as seleções em campo e, já agora, os estádios e as cidades europeias onde decorre a prova.

Uma área especial na app

Todos estes conteúdos estão disponíveis no site e também na app da SIC Notícias, que por estes dias tem uma área dedicada ao Euro 2020. Faça o download ou atualize nas lojas da Apple, Google ou Huawei.

Mais Euro 2020 no site da SIC

Não só de informação se faz esta prova e o Euro 2020 tem presença noutros programas na antena da SIC. Os melhores momentos podem ser vistos e revistos no site da SIC.

Na SIC Noticias e na SIC, o Euro mexe consigo!