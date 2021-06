Euro2020. Áustria vence Macedónia do Norte e lidera grupo

A Áustria venceu, este domingo, a Macedónia do Norte por 3-1, deixando a seleção austríaca na liderança do Grupo C do Euro2020.

Foi Stefan Lainer, da seleção austríaca, quem abriu o marcador aos 18 minutos. Mas não foi preciso esperar muito até que a Macedónia respondesse: Goran Pandev igualou o marcador dez minutos depois.

O empate entre as duas seleções manteve-se até à segunda parte. Mas Michael Gregoritsch colocou a Áustria em vitória aos 78 minutos, ao marcar após um cruzamento de Alaba. Aos 89 minutos, Marko Arnautovi aumentou ainda mais a vantagem, fazendo o 3-1.

Com esta vitória, a seleção austríaca soma três pontos e fica na liderança, temporariamente, do Grupo C. A Ucrânia e a Holanda – as restantes equipas do grupo – defrontam-se este domingo.