Euro2020. Holanda conquista três pontos frente à Ucrânia

Os Países Baixos venceram, este domingo, a Ucrânia por 3-2. O jogo conta para o Grupo C do Euro2020.

O primeiro golo só chegou na segunda parte, mas não veio sozinho. Gini Wijnaldum marcou a favor da Holanda e, quatro minutos depois, Wout Weghorst fez o 2-0.

A Ucrânia tentou reduzir o marcador, com um golo de Andriy Yarmolenko aos 75 minutos, mas os Países Baixos não deram tréguas e marcaram o terceiro em resposta.

Aos 85 minutos, Denzel Dumfries e fecha o resultado final: 3-2 para os Países Baixos que sobem à liderança do Grupo C juntamente com a Áustria.