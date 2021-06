Adeptos portugueses fazem-se ouvir nas ruas de Budapeste

Os adeptos da selção nacional estão em Budapeste prontos para o jogo desta terça-feira frente à Hungira para o Euro 2020. Chegaram no sábado e estão em contagem decrescente para o dia do jogo.

"Estamos expectantes e com vontade de chegar a hora do jogo. Ansiosos e é claro que com público vai ser outra emoção, outro apoio à seleção", disse um dos adeptos.