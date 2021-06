Euro 2020. Espanha e Polónia estreiam-se na prova

A Espanha, uma das favoritas à conquista do torneio, estreia-se esta segunda-feira no Euro2020 de futebol, frente à Suécia, no mesmo Grupo E em que a Polónia, do técnico português Paulo Sousa, mede forças com a Eslováquia.

Campeã em 1964, 2008 e 2021, a Espanha é uma das equipas que tem o 'privilégio' de jogar em casa e recebe em Sevilha a seleção sueca, depois de uma fase de preparação alto conturbada, devido à covid-19.

No último encontro do dia (20:00), os espanhóis vão ter pela frente um rival com um historial bem diferente na competição e que só por duas vezes ultrapassou a fase de grupos, nas seis presenças em fases finais (meias-finais em 1992 e quartos de final em 2004).

Antes, às 17:00, em São Petersburgo, na Rússia, é a vez de Paulo Sousa comandar a Polónia frente à Eslováquia, seleção que está apenas pela segunda vez na fase final de um Europeu.

Liderada pelo avançado Robert Lewandowski, a seleção polaca aparece neste grupo como a principal rival da Espanha e favorita a seguir para os oitavos de final.

O quarto dia do Euro2020 começa em Glasgow, às 14:00, com a Escócia a defrontar a República Checa, no encontro que encerra a primeira jornada do Grupo D, depois de no domingo a Inglaterra ter vencido a Croácia (1-0), em Wembley.