A jogar em casa, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, a candidata ao título Espanha pretendia entrar com o pé direito frente à Suécia, no Campeonato da Europa de 2020.

Mas os 96 minutos de jogo acabaram com o empate sem golos entre as duas seleções.

Este resultado deixa a Eslováquia isolada na frente do Grupo E.