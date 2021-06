UEFA Euro 2020. República Checa vence Escócia por 2-0

A República Checa entrou esta segunda-feira a vencer no Euro 2020, com um triunfo por 2-0 sobre a Escócia no Hampden Park, em Glasgow.

Os dois golos da seleção checa foram marcados pela estrela da equipa, o avançado Patrik Schick, do Bayer Leverkusen.

O destaque do encontro vai para o segundo golo de Schick, marcado do meio-campo. É ver para crer:

Na classificação, os checos, campeões em 1976 como Checoslováquia e vice-campeões em 1996, igualaram na liderança do grupo a Inglaterra, que, no domingo, venceu em casa a Croácia por 1-0, com um golo de Raheem Sterling (57 minutos).