UEFA Euro2020. Fernando Santos afirma que é importante "arrancar com vitórias, dão mais alma e força"

A seleção portuguesa vai estrear-se na terça-feira contra a Hungria às 17:00, num jogo que poderá ver em direto na SIC. O selecionador nacional, Fernando Santos, diz que a equipa está preparada para o confronto no Puskás Arena.

Há muito que Portugal faz parte das seleções que marcam presença nas fases finais do Europeu de futebol. Na terça-feira, a esperança é de superar a Hungria, em Budapeste, antes de se confrontar com as seleções alemã e francesa.

O encontro vai ser dirigido pelo árbitro turco Cuneyt Çakir.

Em conferência de imprensa, Fernando Santos admite que a seleção tem de estar concentrada e organizada para ganhar à Hungria:

"O treinador húngaro também diz que eles [jogadores húngaros] têm muita qualidade e têm qualidade individual, mas Portugal é capaz de ter um pouco mais de qualidade individual e isso pode marcar a diferença. Portanto, eu acho que ele já deu a receita para a vitória. É sermos iguais a eles ou melhores ainda naquilo que é a nossa organização, concentração competitiva, a paixão do jogo e depois a nossa diferença de qualidade eventual".

