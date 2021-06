UEFA Euro2020. Paulo Sousa diz que não vai "crucificar" Krychowiak pela expulsão

O selecionador da Polónia, o português Paulo Sousa, disse esta segunda-feira, após a derrota diante da Eslováquia na estreia dos polacos no Grupo E do UEFA Euro2020 de futebol, que não vai "crucificar" Grzegorz Krychowiak pela expulsão.

O técnico luso admitiu que lhe "passou pela cabeça" substituir Krychowiak por causa do cartão amarelo que este viu na primeira parte, mas disse que não o fez porque a equipa estava a dominar o jogo naquele momento.

"Achámos que não havia razão para mudar um jogador tão experiente quando tínhamos controlo total do jogo. Aconteceu e pronto", acrescentou Paulo Sousa, que não vai poder contar com o jogador na próxima partida do grupo E, diante da Espanha, que assume agora um caráter quase decisivo para as aspirações polacas, depois da derrota na estreia frente à Eslováquia.