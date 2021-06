Adeptos portugueses apoiam a seleção na Hungria

A seleção portuguesa vai estrear-se esta terça-feira, no jogo contra a Hungria, no UEFA Euro 2020. O objetivo é superar o "outsider" do grupo F, antes dos embates complicados frente à Alemanha e França. Os emigrantes portugueses deslocaram-se até ao estádio Puskás para apoiar a seleção portuguesa. Alguns até chegaram de França.

Os adeptos portugueses que estavam junto ao Grand Hotel, na ilha Margarida, conseguiram assistir ao passeio matinal dos jogadores nacionais.

Vão estar 61 mil pessoas nas bancadas do Puskás Aréna e mais de seis mil serão adeptos portugueses. Apesar da Hungria não aceitar turistas neste momento, quem tiver bilhete poderá entrar no país.

O jogo Portugal-Hungria vai ser transmitido em direto na SIC, às 17:00.

