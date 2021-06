Éder foi o herói em Paris 

A seleção nacional vai procurar defender o título conquistado no Campeonato da Europa de 2016.

O mundo do futebol centrou atenções em Paris, no dia 10 de julho de 2016. A cidade parou para o jogo decisivo do Campeonato da Europa de futebol, entre a França e Portugal.

Os 90 minutos não foram suficientes para decidir o vencedor. Poucos poderiam adivinhar que a chave da final estivesse no banco português.

Éder foi herói em Paris.