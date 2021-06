"Cristiano Ronaldo é decisivo"

Bruno Fernandes destacou esta quinta-feira o papel decisivo de Cristiano Ronaldo na união e espírito de grupo da seleção portuguesa.

"Ele está a ser decisivo. Marcou dois golos, todos sabem a qualidade que tem e também a facilidade que tem em marcar golos. Mas o mais importante é o grupo, cada um dar o melhor de si. Ele é mais um a dar o melhor, como aconteceu no último jogo. Só juntos e unidos conseguiremos atingir os nossos objetivos", salientou.

Portugal e Alemanha jogam no sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, e soma três pontos no grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique.