O título mundial da Alemanha em 2014 começou nos pés de Sérgio Conceição

Roterdão, 20 de junho de 2000. Sérgio Conceição marcava três golos à Alemanha e colocava os germânicos fora do Euro na fase de Grupos. A Federação decidiu de imediato que aquela seleção com uma média de idade de 31 anos e meio tinha chegado ao final.

Com o Mundial de futebol a jogar-se dali a seis anos na Alemanha, a Federação criou um projecto para ter uma seleção vencedora, criando um modelo de jogo pretendido e o perfil de jogador para a equipa nacional.

Técnicos percorreram o pais durante algum tempo dando formação a treinadores e dizendo aos jovens jogadores alemães que eles poderiam ser a nova geração de ouro do futebol germânica. Os resultados surgiram. No Mundial de 2006 ficaram em 3º lugar, no Euro 2008 perderam a final, em 2010 no Mundial da África do Sul voltaram a conquistar a 3ª posição, em 2012 no Euro atingiram as meias finais e no Mundial do Brasil conquistaram o título.

O capitão dessa geração Philipp Lahm em entrevista exclusiva à SIC fala de como foi construida esta geração, de Portugal e da actual seleção da Alemanha que passa outra vez por uma renovação