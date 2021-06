Alemanha conquistou três títulos europeus, último foi há 25 anos

A seleção alemã defronta este sábado Portugal, no Allianz Arena, em Munique, em jogo do Grupo F do UEFA Euro 2020.

O selecionador Joachim Löw vai deixar a seleção após o Campeonato da Europa e conta com vários nomes sonantes para tentar dar ao país o quarto título europeu.

Finalista vencido em 2008, foi campeão do Mundo em 2014, mas no Mundial 2018 não passou da fase de grupos. Aconteça o que acontecer neste Europeu, o balanço do trabalho do selecionador será sempre positivo.

Com 13 participações na fase final e com três títulos europeus conquistados, a Alemanha está no topo da lista de vencedores ao lado da Espanha. Mas já passaram 25 anos desde a última vez em que ergueu o troféu. Chegou às meias-finais nos dois últimos europeus e perdeu a final em 2008.