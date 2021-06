Europeu. Inglaterra e Escócia empatam sem golos em Wembley

Inglaterra e Escócia empataram esta sexta-feira sem golos em jogo da 2.ª jornada do grupo D do UEFA Euro 2020, que decorreu no Estádio de Wembley, em Londres.

A jogar em casa, a seleção inglesa não conseguiu ultrapassar o histórico rival e, apesar de ter mais bola, não superou uma Escócia que nunca deixou de tentar chegar com perigo à baliza do adversário.

Veja abaixo o resumo do encontro:

Com este empate, a Inglaterra e a República Checa estão na frente do grupo, com quatro pontos, e em boa posição para garantir o apuramento para os oitavos, enquanto a Croácia e a Escócia somam um ponto.

Na última ronda, agendada para terça-feira, os ingleses defrontam os checos, enquanto os escoceses vão ter pela frente os croatas.