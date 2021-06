UEFA Euro 2020. O resumo do Croácia - República Checa

A República Checa empatou esta sexta-feira a um golo com a Croácia, em encontro da segunda jornada do grupo D do UEFA Euro 2020, disputado em Glasgow, colocando-se em boa posição para chegar aos oitavos de final.

Na classificação, os checos passam a somar quatro pontos, contra três da Inglaterra, um da Croácia e nenhum da Escócia, com ingleses e escoceses a defrontarem-se ainda hoje, pelas 20:00, em Wembley, no fecho da segunda ronda do agrupamento, um jogo que poderá ver em direto na SIC e aqui, no site da SIC Notícias.