Alemanha tem em dúvida o defesa Matthias Ginter e o avançado Serge Gnabry

A Alemanha perdeu na primeira jornada deste Europeu com a França e por isso está pressionada a vencer Portugal no jogo deste sábado.

A seleção alemã chega a este jogo ferida no orgulho. A derrota com a França na primeira jornada coloca a Alemanha numa posição complicada e pior fica em caso de novo jogo perdido com Portugal..

Para este sábado estão dúvida o defesa Matthias Ginter e o avançado Serge Gnabry que foram titulares no encontro frente a França, mas sentiram algumas dores durante a semana .