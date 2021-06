UEFA Euro 2020. País de Gales perde com Itália mas garante oitavos-de-final

O País de Gales perdeu este domingo com a Itália, por 1-0, na terceira jornada do grupo A do UEFA Euro 2020, mas garantiu o apuramento para os oitavos-de-final.

No Estádio Olímpico de Roma, a seleção italiana, que já tinha o apuramento garantido, venceu o País de Gales e assegurou o primeiro lugar do grupo.

Veja abaixo o resumo do encontro:

Matteo Pessina marcou o único golo da partida, aos 39 minutos, com os galeses a jogarem desde os 55 minutos com menos um, devido a expulsão de Ethan Ampadu.

A Itália termina o grupo A na liderança, com nove pontos, enquanto o País de Gales é segundo, com quatro, os mesmos da Suíça, e a Turquia em último, sem qualquer ponto somado. A seleção galesa, que tinha empatado com os suíços (1-1), beneficiou de ter vantagem no segundo critério de desempate, o balanço entre os golos marcados e sofridos.