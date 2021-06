UEFA Euro 2020. Suíça vence Turquia

A Suíça venceu este domingo a Turquia, por 3-1, em jogo da terceira e última jornada do grupo A do UEFA Euro 2020, disputado no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Os golos da seleção suíça foram marcados por Haris Seferovic e Xherdan Shaqiri (dois). Já o único golo d a Turquia ficou a cargo de İrfan Kahveci.

A Suíça, que fica em terceiro lugar do grupo, vai ter de esperar pelo final da terceira jornada para saber se segue para os oitavos-de-final do Campeonato da Europa, em virtude de ser um dos quatro melhores terceiros lugares. Já a Turquia fica pela fase de grupos e acaba a competição só com derrotas.

A Itália termina o grupo A na liderança, com nove pontos, enquanto o País de Gales é segundo, com quatro, os mesmos da Suíça. A seleção galesa, que tinha empatado com os suíços (1-1), beneficiou de ter vantagem no segundo critério de desempate, o balanço entre os golos marcados e sofridos.