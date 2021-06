Péter Szijjártó, o ministro húngaro adepto do Sporting

Na Hungria, há um ministro que é adepto do Sporting. Péter admira a seleção portuguesa, também tem simpatia pelo Benfica, mas quando toca a aparições públicas, é de leão ao peito que gosta de aparecer.

É um apaixonado por futebol. Péter Szijjártó, Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, não perde uma bola, está-lhe no corpo.

Não deu futebolista, mas deu ministro. Por mais que uma vez, Péter surpreendeu húngaros e portugueses ao apresentar-se publicamente com camisolas do Benfica e do Sporting.

Péter não hesitou em entrar em direto num canal russo com o símbolo do Sporting ao peito, quando estava em isolamento a recuperar de covid-19.