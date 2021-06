Os Países Baixos venceram a Macedónia do Norte por 3-0, num encontro disputado em Amesterdão, com um golo de Memphis Depay (24 minutos) e dois de Georginio Wijnaldum (51 e 58), e somaram o pleno de nove pontos no grupo C do UEFA Euro 2020.

Nos oitavos de final, os Países Baixos vão medir forças com um dos quatro melhores terceiros classificados dos restantes grupos.

A Macedónia do Norte terminou este Europeu com zero pontos.