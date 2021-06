UEFA arquiva inquérito à federação alemã por braçadeira colorida de Neuer

O capitão da Seleção alemã utilizou uma braçadeira colorida nos jogos da fase de grupos do UEFA Euro 2020, contra França e Portugal.

As cores do arco-íris no braço esquerdo de Manuel Neuer representam um sinal de apoio à comunidade LGBT e significam a condenação da homofobia.

A UEFA abriu este domingo uma investigação à federação alemã para perceber se o gesto do capitão alemão seria de cariz político, o que estaria contra os regulamentos disciplinares.

Entretanto, o organismo que rege o futebol europeu concluiu que não há motivos para qualquer sanção, decidiu que se trata de uma "boa causa" e por isso não multou a federação alemã.

O presidente da câmara de Munique vai pedir autorização à UEFA para iluminar o estádio da cidade com as cores do arco-íris - numa demonstração de apoio à comunidade LGBT, neste que é o mês do orgulho gay - no jogo entre a Alemanha e a Hungria que se realiza esta quarta-feira.

Um pedido que surge depois de a Hungria ter aprovado, na semana passada, uma lei que proíbe a promoção da homossexualidade junto de menores.