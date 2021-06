Croácia vence Escócia e apura-se para os oitavos de final do Euro

A Croácia garantiu esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final do UEFA Euro 2020, ao vencer a Escócia, em Glasgow, por 3-1, na derradeira jornada do grupo D.

Nicola Vlasic (17 minutos), Luka Modric (62) e Ivan Perisic (77) marcaram os golos dos vice-campeões mundiais, com Callum McGregor (42) ainda a empatar para os escoceses.

A Croácia termina no 2.º lugar do grupo D, com os mesmos 4 pontos que a República Checa (que também se apura como um dos quatro melhores terceiros classificados), mas mais um golo marcado.

Nos oitavos de final, os croatas vão medir forças com o 2.º classificado do grupo E, cuja terceira jornada está agendada para esta quarta-feira, às 17:00.

A Escócia despede-se do Campeonato da Europa com apenas um ponto somado, no empate frente a Inglaterra.