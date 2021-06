Final do Euro mantém-se em Inglaterra apesar do crescente número de casos de covid-19

A final do Europeu vai manter-se em Londres, apesar das preocupações com o crescente número de casos de covid-19 em Inglaterra.

A garantia foi deixada pela UEFA, no dia em que o governo britânico autorizou o aumento da capacidade do estádio de Wembley nos jogos da final e das meias finais do Campeonato da Europa.

O primeiro-ministro italiano apelou a que os jogos fossem deslocados para outra cidade. Budapeste, na Hungria, onde a seleção está instalada e onde é permitida a lotação total do estádio, chegou a ser considerada, avançou o jornal The Times. A UEFA já fez saber agora que não há nenhum plano alternativo para a realização dos três jogos.

Esta terça-feira, foi a vez de Angela Merkel se mostrar preocupada. O governo britânico não recua e, pelo contrário, decidiu aumentar de 40 para 60 mil o número de espetadores autorizados a assistir aos jogos a 6, 7 e 11 de julho em Wembley. Vai ser a maior lotação de um evento desportivo em 15 meses no Reino Unido.

A UEFA ainda trabalha na possibilidade de conseguir uma exceção à lei atual no Reino Unido, que obriga a uma quarentena de dez dias a todos os visitantes que cheguem de zonas amarelas ou vermelhas.