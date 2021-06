Portugal está nos oitavos de final do UEFA Euro 2020, depois do empate por 2-2 com a campeã mundial França no encontro da terceira jornada do grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.

A seleção nacional termina a fase de grupos em terceiro lugar, ditando, por isso, que nos oitavos de final encntre a Bélgica. A partida joga-se este domingo, em Sevilha, às 20:00.