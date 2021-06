UEFA Euro 2020. Brigantinos agarram-se à esperança para o jogo da seleção

Em Bragança são poucos os sinais que evidenciem a presença portuguesa neste Europeu. A seleção nacional vai deparar-se com a França, naquele que é o último jogo da fase de grupos do UEFA Euro 2020.

Depois da derrota com a Alemanha os ânimos arrefeceram e os brigantinos dividem-se em relação ao desfecho do jogo desta noite com a França.

Aposta-se na esperança numa altura em que a pandemia impede as grandes mobilizações do passado e não há o mesmo entusiasmo.

De regresso à Puskás Aréna, onde estrearam a prova contra a Hungria, os campeões europeus vão estar frente a frente com os campeões do mundo.

Neste momento, Portugal ocupa o terceiro lugar, com três pontos e menos um que os franceses, que lideram e já "carimbaram" a passagem, enquanto os húngaros seguem em último, com um.

Veja também: