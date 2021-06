UEFA Euro 2020. Espanha goleia Eslováquia e assegura oitavos-de-final

A Espanha venceu esta quarta-feira pela primeira vez na fase de grupos do UEFA Euro 2020, com uma goleada por 5-0 frente à Eslováquia, e garantiu a presença nos oitavos-de-final.

A seleção espanhola, que ainda só tinha empatado nesta fase de grupos, teve a ajuda de dois autogolos da Eslováquia, feitos por Martin Dubravka e Juraj Kucka.

Os restantes golos foram marcados por Aymeric Laporte, Pablo Sarabia e Ferrán Torres.

Com este resultado, Espanha fica em segundo lugar no grupo E, com cinco pontos, e assegura a passagem aos oitavos-de-final do Campeonato da Europa, assim como a Suécia, que venceu com a Polónia por 3-2.

Eslováquia a Polónia estão eliminadas da competição.

Nos oitavos-de-final, Espanha vai jogar com a Croácia.