UEFA Euro 2020. Suécia nos oitavos-de-final após vencer Polónia 

A Suécia venceu esta quarta-feira a Polónia por 3-2, em jogo da última jornada do grupo E, e garantiu a presença nos oitavos-de-final do UEFA Euro 2020. Com apenas um ponto, a seleção polaca está eliminada.

1 / 15 Kirill Kudryavtsev / POOL 2 / 15 Kirill Kudryavtsev / POOL 3 / 15 Dmitry Lovetsky / POOL 4 / 15 Kirill Kudryavtsev / POOL 5 / 15 Anatoly Maltsev / POOL 6 / 15 Kirill Kudryavtsev / POOL 7 / 15 Maxim Shemetov / POOL 8 / 15 Maxim Shemetov / POOL 9 / 15 Maxim Shemetov / POOL 10 / 15 Anatoly Maltsev / POOL 11 / 15 Dmitry Lovetsky / POOL 12 / 15 Kirill Kudryavtsev / POOL 13 / 15 Maxim Shemetov / POOL 14 / 15 Maxim Shemetov / POOL 15 / 15 Maxim Shemetov / POOL

Com este resultado, a Suécia fica em primeiro lugar no grupo E, com seis pontos, e assegura a passagem aos oitavos-de-final do Campeonato da Europa, assim como Espanha, que venceu a Eslováquia por 5-0.

Eslováquia a Polónia estão eliminadas da competição.

A Suécia fica a aguardar pelo adversário nos oitavos-de-final, que será um dos quatro melhores terceiros lugares.