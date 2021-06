Adeptos confundem Budapeste com Bucareste e falham jogo do Europeu

Um grupo de seis adeptos franceses chegou a Bucareste, na Roménia, no sábado, para apoiar a seleção no jogo do UEFA Euro 2020 frente à Hungria. O único problema? A partida era, afinal, em Budapeste, a mais de 800 quilómetros de distância.

O insólito aconteceu depois de os amigos terem confundido as duas cidades europeias. Só se aperceberam da situação quando começaram a ver adeptos vestidos de azul e amarelo.

"Mas não estamos na Hungria? A Hungria é vermelha, verde e branca. Nem uma cor bate certo", recordam.

Aperceberam-se, depois, que se tratava de adeptos ucranianos. Apesar do engano, o grupo de amigos não deixou de fazer a festa e decidiu ficar pela capital romena para “aprender mais sobre a Europa”.

A situação não é inédita e recorde-se que, em 2019, dois adeptos do Liverpool falharam um jogo da Liga dos Campeões frente ao Genk, depois de terem ido parar a Gent. Em 2012, um grupo de cerca de 400 apoiantes do Athletic Bilbao viajaram até a Budapeste quando, na verdade, a partida da Liga Europa a que queriam assistir se jogava em Bucareste.