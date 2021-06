Ferro Rodrigues voltou a incentivar deslocação a Sevilha?

António Costa vai ver o jogo da seleção em casa e Marcelo Rebelo de Sousa ainda está a decidir se vai ao estádio, em Sevilha. O esclarecimento foi feito esta sexta-feira, depois de ter sido aprovada no Parlamento a autorização pedida pelo Presidente da República para viajar.

No final da sessão, Ferro Rodrigues reforçou a frase que lhe valeu críticas. O Presidente da Assembleia da República despediu-se com a afirmação: "Bom fim de semana a todos, os que puderem em Sevilha, claro".

Na quarta-feira, em Budapeste, no final do jogo da seleção nacional de futebol que permitiu a qualificação para os oitavos de final do Euro, Eduardo Ferro Rodrigues já tinha feito um apelo para "que os portugueses se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final".