Fernando Santos: "Jogo com a Bélgica é uma final"

Para Fernando Santos o jogo com a Bélgica é uma final. O selecionador nacional reconheceu este sábado que os belgas têm qualidade, mas acredita que Portugal vai ser mais competente.

"As finais não se jogam, as finais ganham-se", disse Fernando Santos na conferência de antevisão ao jogo de amanhã.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do UEFA Euro2020 no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, um encontro que será dirigido pelo alemão Felix Brych.