Selecionador belga: "É um jogo que vai ter muita exigência ao nível da concentração"

O selecionador de futebol da Bélgica, Roberto Martínez, alertou este domingo para a experiência e qualidade de Portugal, frisando que a equipa lusa poderá "causar problemas a qualquer momento" na partida de domingo dos oitavos de final do UEFA Euro2020.

"O desenrolar destes jogos depende sempre do primeiro golo. Portugal tem um grupo com grandes individualidades. São os campeões europeus e os vencedores da Liga das Nações.

Com a experiência que têm, sabem adaptar-se a todos os momentos do jogo", afirmou, em conferência de imprensa.Martínez considerou que os níveis de concentração poderão ser determinantes no encontro de domingo, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, diante de uma seleção portuguesa que "é muito forte defensivamente e perigosa no contra-ataque".

"Têm jogadores com muita capacidade para desequilibrar. Se nos desconcentrarmos em algum momento durante o jogo, vamos ter dificuldades. Eles têm muita experiência. Quando têm a bola, sabem conservá-la, mas quando não a têm, também sabem juntar as linhas e defender bem. Temos de nos manter fiéis aos nossos princípios, mas sabendo que Portugal pode causar problemas a qualquer momento", antecipou.

Ainda assim, o treinador espanhol recordou que a Bélgica é a atual primeira classificada do 'ranking' da FIFA devido à "consistência demonstrada nos últimos anos" e salientou que a equipa belga "tem trabalhado muito ao longo dos anos para enfrentar jogos deste nível". Por outro lado, explicou por que não trocaria o médio belga Kevin de Bruyne por Cristiano Ronaldo:

"É uma resposta fácil. Há cinco anos que trabalho com o Kevin. Do Ronaldo, só conheço como observador atento do futebol. O Kevin é o melhor 'playmaker' [organizador de jogo] do mundo. Faz com que os jogadores à sua volta sejam melhores. Nunca vi um jogador como ele."

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, sob arbitragem do alemão Felix Brych.