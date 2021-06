Em direto: seleção nacional já chegou a Lisboa

A seleção nacional acaba de chegar a Lisboa, depois de ter sido eliminada do Europeu, com a derrota frente à Bélgica. A SIC Notícias acompanha o percurso do autocarro da seleção, após a chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, até à Cidade do Futebol, em Oeiras, onde também está Marcelo Rebelo de Sousa para receber os jogadores.

Cristiano Ronaldo reagiu, esta segunda-feira, à eliminação de Portugal do UEFA Euro2020. Numa publicação nas redes sociais, o capitão da seleção nacional admite que não conseguiram “o resultado que queriam”, mas afirma estar orgulhoso do percurso feito pela equipa.