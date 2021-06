UEFA Euro 2020. Espanha nos quartos-de-final após eliminar Croácia no prolongamento

Espanha eliminou esta segunda-feira a Croácia do UEFA Euro 2020, ao vencer por 5-3 no prolongamento, em jogo dos oitavos-de-final, disputado em Copenhaga, na Dinamarca.

Álvaro Morata, aos 100 minutos, e Mikel Oyarzabal, aos 103, selaram, na primeira parte do tempo extra, o triunfo do 'onze' de Luis Enrique, que no tempo regulamentar virou de 0-1 para 3-1, mas depois permitiu a igualdade.

Os outros golos espanhóis foram de Pablo Sarabia, aos 38 minutos, César Azpilicueta, aos 57, e Ferran Torres, aos 77, enquanto Pedri, aos 20, na própria baliza, Mislav Orsic, aos 85, e Mario Pasalic, aos 90+2, marcaram para os croatas.



1 / 18 Stuart Franklin / POOL 2 / 18 Stuart Franklin / POOL 3 / 18 Wolfgang Rattay / POOL 4 / 18 Hannah McKay / POOL 5 / 18 Hannah McKay / POOL 6 / 18 Stuart Franklin / POOL 7 / 18 Friedemann Vogel / POOL 8 / 18 Hannah McKay / POOL 9 / 18 Hannah McKay / POOL 10 / 18 Hannah McKay / POOL 11 / 18 Friedemann Vogel 12 / 18 Stuart Franklin / POOL 13 / 18 Friedemann Vogel / POOL 14 / 18 Mads Claus Rasmussen 15 / 18 Hannah McKay / POOL 16 / 18 Friedemann Vogel / POOL 17 / 18 Wolfgang Rattay 18 / 18 Jonathan Nackstrand

A seleção espanhola espera agora pela equipa vencedora do jogo entre a França e a Suíça, que decorre a partir das 20:00, para saber quem vai defrontar nos quartos-de-final.