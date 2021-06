UEFA Euro 2020. "Falta de eficácia da seleção nacional comprometeu todas as aspirações"

Portugal foi eliminado do UEFA Euro2020, este domingo, pela Bélgica. João Rosado, comentador da SIC, sublinha que a equipa das Quinas “jogou bem, mas não teve eficácia”.

“A seleção [portuguesa] fez 24 remates, a seleção belga fez apenas um na direção da baliza de Rui Patrício – que não teve uma noite particularmente trabalhosa, ainda assim não consegui evitar o golo de Thorgan Hazard. Essa falta de eficácia da seleção nacional, obviamente, comprometeu todas as aspirações”, disse em entrevista à Edição da Manhã da SIC Notícias.

O comentador considera que Portugal “demonstrou um futebol competente e adulto”, sobretudo na segunda parte do jogo, e destaca as mudanças feitas na equipa por Fernando Santos “contribuíram para essa subida de rendimento”.

Sobre a Bélgica, João Rosado lembra o percurso que a equipa fez no mundial de 2018 e as aprendizagens que foi tendo com cada um dos adversários e destaca a saída de Kevin De Bruyne que obrigou os adversários de Portugal a uma reorganização tática.

“Fica realmente a sensação que, neste jogo, [Portugal] foi superior ao adversário, menos nessa componente que é absolutamente fundamental e que tem a ver com o acerto na finalização”, sublinha o comentador.

Sobre as declarações de Fernando Santos no final do jogo, João Rosado considera que são palavras que demonstram “maturidade” do selecionador nacional.

“Depois de uma grande derrota, com esta dimensão, os treinadores gostam de dizer que o preferível é jogar imediatamente a seguir, ter um grande compromisso para se poder ultrapassar essa desilusão com uma conquista”, afirma o comentador lembrando que o Mundial 2022 será jogado já no próximo inverno.

