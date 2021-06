UEFA Euro2020. Seleção nacional já está em Lisboa

A seleção portuguesa chegou a Lisboa esta segunda-feira depois da eliminação do campeonato UEFA Euro 2020. A derrota perante a Bélgica marcou a saída nos oitavos de final. A equipa belga segue para os quartos de final e vai jogar contra a Itália.

Na memória de alguns terá estado a apoteótica chegada há 5 anos quando Portugal surpreendeu a Europa do futebol com a conquista do título

A imagem que fica da saída precoce da seleção nacional deste UEFA Euro2020 é a de desilusão de toda a comitiva.

A cidade do futebol ia servir como quartel general da equipa, caso a caminhada no UEFA Euro2020 continuasse rumo aos quartos de final. Assim, serviu apenas para a comitiva se despedir.

Quem marcou presença na cidade do futebol foi Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República dirigiu palavras de apoio à comitiva portuguesa e afirma que "não deu o Euro, mas temos o Mundial pela frente".

Veja também: