Euro. Guia do adepto por Londres, a cidade que recebe os jogos das meias-finais e a final

O estádio de Wembley, em Londres, recebe pela segunda vez na sua história jogos de um campeonato da Europa. A primeira foi em 1996, ano do último Europeu em Inglaterra.

Foi há 25 anos que Londres foi palco de um jogo do campeonato Europeu. Desde 1996, muito mudou na Europa e mudou ainda mais no Reino Unido.

Da última vez que muitos adeptos vieram ao Reino Unido, provavelmente, ainda o país fazia parte da UE.

Mas são mais as alterações causadas pela pandemia do que pelo Brexit. Para visitar continua a não ser preciso visto e o cartão do cidadão é suficiente para entrar no país.

Já a pandemia veio criar novas regras. As quarentenas obrigatórias à chegada ao Reino Unido e no regresso a Portugal deverão fazer com que a maioria nem considere cá vir e às quarentenas somam-se os testes.

Regras no estádio de Wembley

Wembley é onde todos querem chegar, mas a capacidade do estádio foi reduzida. O primeiro jogo dos oitavos teve 21.500 adeptos. O segundo, o Inglaterra-Alemanha teve 45.000. As semifinais e a final terão 60 mil espetadores.

A entrada no estádio está também sujeita a regras restritas. É preciso apresentar bilhete eletrónico, identificação, teste rápido negativo ou vacinação completa.

As entradas são espaçadas, ou seja, os adeptos são agrupados em intervalos de tempo. Cada grupo tem 30 minutos para entrar no estádio. O objetivo é garantir o cumprimento do distanciamento.

O que pode fazer em Londres

Museus teatros e cinemas estão abertos, bem como, restaurantes e pubs. No interior estão autorizados grupos até seis pessoas ou duas famílias. Nas esplanadas, o limite é 30.

E se tiver sorte com o tempo pode aproveitar o sol num dos famosos parques londrinos. Sempre uma boa opção para quem precisa de uma curta escapadela do reboliço urbano ou da festa do futebol.