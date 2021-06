O treinador da Suíça, Vladimir Petković, considera que esta é um das vitórias mais importantes da seleção.

O selecionador francês, Didier Deschamps, mostrou-se desiludido com a derrota.

A seleção da Suíça eliminou, esta segunda-feira, a campeã mundial França nos oitavos-de-final do Campeonato da Europa, com um triunfo nos penáltis após um empate a três golos. Os suíços marcam encontro com a Espanha nos quartos-de-final.