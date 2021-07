Euro. Governo britânico pede a adeptos que não viajem para Roma

Por precaução contra a covid-19, os adeptos ingleses foram aconselhados a não viajarem para Roma para assistir ao jogo dos quartos-de-final, do UEFA Euro 2020, com a Ucrânia.

O apelo surge numa altura em que os casos de covid-19 na Europa voltaram a aumentar e a variante Delta é motivo de preocupação.

Nos próximos dias, todos os passageiros que cheguem a Itália, provenientes do Reino Unido, para além de apresentarem um teste negativo à chegada, têm de cumprir uma quarentena de cinco dias. Caso contrário, mesmo com bilhete para o jogo, serão barrados à entrada do Estádio Olímpico de Roma.

A Federação Inglesa de Futebol abdicou dos 2.500 bilhetes a que tinha direito.